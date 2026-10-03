Nicoletti: "Le parole di Mancini incoronano Fagioli. Dopo tutto alla fine Pradè ci aveva visto lungo su di lui"

Quest’oggi l’intermediario di mercato e grande tifoso della Fiorentina Costantino Nicoletti, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di dire la sua sui principali temi di casa viola.

“Ieri abbiamo visto un italia diversa da quella vista contro il Belgio, forse un pò migliore, ma c'è da dire che Donnrumma è stato qualcosa di strepitoso. Anche se mi resta negli occhi il grave errore a pochi passi dalla linea di Moise Kean: e devo dire che da tifoso viola ho provato anche un po' di soddisfazione”.

“Il paragone con Verratti è un grande endorsement per Fagioli”

Ha detto la sua anche su Fagioli: “Le parole di Mancini su Fagioli, che lo paragona a Verratti, sono un grande elogio. Vedendo come sta giocando tornano in mente anche le parole di Pradè, che qualche anno fa predicava una sua trasformazione da fagiolino a fagiolone: ha commesso tanti errori Pradè ma su questo evidentemente non aveva tutti i torti”.

“I fatti hanno dimostrato che Pradè aveva ragione su di lui”

Ha anche aggiunto: "Era convinto della sua bravura da sempre, altrimenti non lo avrebbe portato a Firenze. Su questo dobbiamo rendergli i meriti. Come sappiamo bene nel calcio la memoria è molto corta, spesso si limita alla partita precedente a quella che hai giocato. E forse è anche giusto cosi, almeno per quello che riguarda i tifosi. Poi chiaramente