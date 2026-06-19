La Fiorentina non molla Antognoni: i dirigenti proveranno a convincerlo nuovamente per i 100 anni viola

La Fiorentina non sembra intenzionata a mettere definitivamente da parte la questione e, dopo il primo rifiuto, starebbe valutando un nuovo tentativo per coinvolgere Giancarlo Antognoni nelle celebrazioni del centenario del club.

La volontà della Fiorentina

L'obiettivo della società resta infatti quello di avere accanto una figura simbolica come l’Unico 10 in un evento così importante per la storia viola. Secondo quanto riportato da Repubblica, la dirigenza sarebbe pronta a riallacciare i contatti con l’ex capitano nella speranza di convincerlo a riconsiderare la propria posizione e accettare l’invito ufficiale alla manifestazione.

Le parole di Ferrari

Anche il direttore generale Ferrari, intervenuto ieri in conferenza stampa, ha affrontato nuovamente l’argomento, manifestando la volontà di trovare una soluzione che possa favorire un riavvicinamento tra le parti. Al momento, tuttavia, i rapporti restano piuttosto freddi. Dopo la separazione, il legame tra Antognoni e il club si è progressivamente deteriorato e, nonostante alcuni tentativi di distensione, non sono arrivate aperture significative da parte dell’ex bandiera viola, che ha già espresso una posizione piuttosto netta. Nonostante ciò, la Fiorentina non intende arrendersi e proverà ancora una volta a trovare un punto d’incontro.