Bucchioni: "Paratici sta riportano il calcio a Firenze. Rilancio dei Commisso o c'è dietro una nuova proprietà?"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Sportiva, intervenendo sul mercato della Fiorentina e sui nuovi colpi di Paratici per la squadra di Grosso.

Su Paratici

“Sintetizzando, Paratici sta riportando il calcio a Firenze. Sta facendo scelte razionali, ricostruendo le fondamenta della squadra con giocatori giovani, molti dei quali conoscono già la Serie A. Prendiamo il caso di Jiménez: faccio fatica a capire come il Milan abbia potuto rinunciare a un giocatore del genere per realizzare una plusvalenza di appena 3 milioni di euro. Ogni volta che ha giocato ha dimostrato di avere qualità. Paratici sta prendendo calciatori che conosce bene”.

Sul futuro

“Dove arriverà questa Fiorentina? Non lo so, lo vedremo sul campo. Ma una cosa è certa: il club sta investendo tanto, con un mercato che, tra acquisti e pagamenti dilazionati negli anni, vale circa 100 milioni di euro. C'è un progetto calcistico di grande ambizione. La famiglia Commisso ha deciso di rilanciare la Fiorentina, ragionando in maniera diversa rispetto al passato: guardando meno ai conti e puntando di più sulla crescita sportiva. Oppure Paratici rappresenta l'espressione di un qualcosa di nuovo che deve arrivare a Firenze? È un progetto calcistico molto interessante e, se le cose dovessero funzionare, la Fiorentina potrebbe davvero essere la sorpresa del prossimo campionato”