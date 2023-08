In vista della Fiorentina, l’Inter cerca l’ultimo rinforzo a centrocampo e punta un ex obiettivo viola. E intanto chiude il colpo in difesa

Dopo il Rapid Vienna, per la Fiorentina, sarà la volta dell'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno cominciato benissimo in campionato e non hanno ancora concluso il calciomercato: il mancato affare Samardzic, infatti, ha lasciato i conti aperti a centrocampo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter segue insistentemente Maxime Lopez, in passato obiettivo anche della Fiorentina, per completare il centrocampo. Intanto, oggi a Milano è arrivato il nuovo difensore nerazzurro Benjamin Pavard dal Bayern: visti i problemi di Acerbi, il suo esordio potrebbe arrivare già contro la Viola.