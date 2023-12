Verona, un solo dubbio per Baroni: corsa a due per sostituire lo squalificato Duda

L’Hellas Verona di Marco Baroni questa mattina si è ritrovata al centro sportivo di Castelnuovo del Garda per svolgere la rifinitura in vista della trasferta di domani contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Al tecnico fiorentino, a 24 ore dalla partita, resta da sciogliere un solo dubbio. Nell’ultimo pareggio casalingo contro la Lazio il centrocampista slovacco Ondrej Duda, espulso nei minuti finali della sfida.

Per questo motivo, secondo quanto riportato da Hellas1903.it, quest’oggi Baroni è alla ricerca dell’alternativa al classe ’94, e i candidati per il momento sembrano essere due. In pole position c’è il camerunese Martin Hongla; dietro di lui c’è il tedesco Sua Serdar, che ha in ben impressionato nell’ultima sfida contro i biancocelesti.