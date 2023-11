Cabral: "Mi merito di giocare con la maglia del Benfica. Credo nelle mie potenzialità"

L'ex attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral, è riuscito a siglare il gol del 2-0 nella vittoria del Benfica contro l'Arouca in Coppa di Lega portoghese.

Il giocatore a fine gara ha fatto trasparire tutta la sua soddisfazione per il gol realizzato e per il successo della sua squadra: “Noi siamo il Benfica - ha detto - Sappiamo di poter vincere ogni partita e giochiamo ogni partita per farlo. Purtroppo a volte non ci siamo riusciti, ma questa volta era importante farlo, fuori casa, per ritrovare la fiducia”.

“Mi merito di giocare con questa maglia”

Poi ha aggiunto: "Sono felice di aver segnato. Credo davvero nelle mie potenzialità e mi merito di essere qui a giocare con questa maglia. Lavoro ogni giorno per onorare questa opportunità. Passo dopo passo, giorno dopo giorno e con la fede in Dio".

Fischi dei tifosi

Periodo non facile a livello personale per Cabral, ma anche la squadra è stata al centro delle critiche e ci sono stati dei fischi da parte dei tifosi: "Non è facile neanche per noi vedere certi risultati. Ma lavoriamo ogni giorno sapendo il nostro potenziale, sapendo che siamo una grande squadra. Abbiamo lavorato duro per riprendere la strada della vittoria".