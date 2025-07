L'ex Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno della squadra viola e di alcuni temi tra i più discussi di queste ore a Firenze. Queste le sue parole: "Kean è un giocatore imprescindibile per la Fiorentina perché davanti regala tante opportunità. Non credo possa scegliere la pista araba, perché è molto competitivo. Difficile arrivi un'offerta dall'Italia, mentre dall'estero non so quale big possa puntare su di lui. Nel caso rimanga, la clausola va tolta subito e se qualcuno lo vorrà dopo il 15 luglio dovrà presentarsi con tanti soldi, molto più di 52 milioni. Piccoli? Non ha i numeri per sostituirlo e se partisse Kean la Fiorentina dovrà investire tanti soldi nell'attaccante.

Credo che con Pioli questa Fiorentina possa avere tante formazioni e opzioni da usare. Spero che tanti esuberi vengano ceduti, ma qualcuno rimarrà per forza di cose. Servirà snellire la rosa, magari scambiando qualcuno. Dove si può migliorare? Sicuramente sugli esterni. Mandragora? Mi sembra strano che non rinnovi. Se va via la Fiorentina deve prendere un mediano fisico".