Amelia: "Martinelli deve avere pazienza, ma il futuro è suo. Qualsiasi cosa sceglierà andrà bene, ha 19 anni. De Gea..."

A Radio Bruno ha parlato Marco Amelia, ex portiere tra le altre anche del Milan, intervenendo sulla questione estremi difensori di casa viola. Queste le sue parole: “Martinelli ha 19 anni, qualunque cosa sceglierà andrà bene. Alla Fiorentina ha l'occasione di allenarsi con giocatori e portieri di alto livello. Certo, gli mancherà il minutaggio in partita, ma lo recupera in allenamento.

Se invece andrà altrove può giocarsi il posto e competere con portieri che vogliono il suo stesso spazio. Ma credo che a prescindere da questo il suo futuro sarà roseo, deve avere pazienza. De Gea? Il rendimento che ha avuto dopo un anno di stop da una parte mi ha sorpreso. Dall'altra invece ha solo confermato il professionista che è”.