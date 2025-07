L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato della società, Moise Kean e altri temi caldi in casa viola. Queste le sue parole a Lady Radio:

"Kean fa bene a non parlare. Qualsiasi parola adesso può essere interpretata o letta in tanti modi diversi. Anche in ritiro parlerei solo del passato, non del presente. Il consiglio è quello di stare tranquillo e godersi la vacanza. Quello che è successo con De Gea potrebbe ripetersi con Kean con il rinnovo, ma niente potrà darti la sicurezza che non arrivi qualcuno a cambiare le carte in tavola per l'attaccante. Basta vedere cosa è successo lo scorso anno con Retegui, il Genoa e l'Atalanta. Poche cose danno certezze alle società per impostare una stagione.

Piccoli? E' un calciatore con caratteristiche ben specifiche. C'è tanta differenza tra lui e Kean. E' più forte di testa per esempio, ma non ha la stessa forza di Kean negli ultimi 20 metri. Si scrollava la gente di dosso come i cani con l'acqua. A me, tra i calciatori italiani, piace molto Pinamonti. Ha girato tanto, ma ha anche dato risposte. E' nell'età giusta per il salto di qualità".