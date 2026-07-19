La Nazione: Paratici riaccende il mercato
Sul QS de La Nazione le solite pagine dedicate alla Fiorentina e alle ultime vicissitudini in casa viola.
Prima pagina
Il titolo in prima pagina: “Leone Oulai, artigli viola” e in sommario: “Fiorentina, Paratici (ri)accende il mercato: l'ivoriano è qui”.
Pagina 2-3
A pagina 2 in apertura: “Oulai, quando il talento è al potere. Forza fisica e gioventù in mediana. Pronto un contratto fino al 2031”. In taglio basso: “Bianco va definitivo al Modena”.
A pagina 3 spazio al centrocampo con “Qualità e tecnica in regia. Come nella versione 2012, centrocampo tutto fosforo”. Di taglio: “Kean, segnali positivi. Si ferma però Fagioli. Oggi il test in famiglia”
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