Vlahovic ritenta la fuga? Ma stavolta il contratto scade davvero: il serbo si congeda dai tifosi proprio con la Fiorentina

Con un eloquente ‘Vediamo…’ Dusan Vlahovic ha liquidato la questione futuro al termine di Lecce-Juve di ieri sera, dove il serbo ha segnato il gol-partita proprio davanti a chi l'ha scoperto e portato in Italia, Pantaleo Corvino. L'incertezza sul futuro è più che attualità, molto più di quando la Fiorentina lo cedette in fretta e furia, impaurita, tormentata dalla possibilità di non massimizzare l'introito dalla sua cessione.

Al tempo però, di mesi alla scadenza ne mancavano diciotto, oggi invece appena uno e mezzo. Vlahovic dunque potrebbe ritentare la fuga ma stavolta a parametro zero e la sua ultima partita davanti ai tifosi della Juve potrebbe essere proprio Juve-Fiorentina di domenica prossima.