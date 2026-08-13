Kean e l'asticella oltre il quale può saltare tutto. È ancora il momento dei fantasmi

Nelle scorse settimane la Fiorentina ha preso una decisione che poteva sembrare anche molto perentoria: via Moise Kean dal mercato, sarà lui il centravanti viola per la prossima stagione.

Una linea che non è cambiata ma…

Questo anche perché di offerte concrete per il centravanti, fino ad allora, non ne erano arrivate. Diversi sondaggi, diverse richieste di informazioni e qualcosa di più di tutto ciò da sponda Como, ma stop.

La linea della società c'è da dire che non è cambiata più di tanto in questo frattempo, ma i fantasmi sono tornati ad aleggiare intorno al giocatore e tutto può accendersi però in un attimo.

Il limite oltre il quale tutto è possibile

Basta un numero, basta superare un'asticella, quella dei 40 milioni (che con i bonus può anche arrivare a 45) per rimettere in discussione tutto. C'è qualcuno che ha voglia di spingersi fino a questo limite per lui? Il Como, tanto per cambiare, potrebbe avere voglia di farlo.

Fino ad allora la Fiorentina e Fabio Grosso vivono nella certezza di avere due centravanti sui quali poter fare affidamento per tornare a puntare in alto, o quantomeno a posizioni più consone rispetto alla storia viola rispetto al quindicesimo posto conseguito la scorsa stagione. Kean e Mateo Pellegrino per il momento entrano in competizione: lo resteranno fino alla fine della stagione?