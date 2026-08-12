Sondaggio del Real Betis per Kean. Affare improbabile per gli andalusi, la Fiorentina...

Il centravanti della Fiorentina Moise Kean è considerato al centro del progetto viola. Tuttavia il mercato non è ancora finito e i club interessati a lui ci sono, in primis il Como, che vorrebbe contattare nuovamente la società viola per un'offerta ufficiale.

Occhio al Betis per Kean

I lariani non sembrano essere l'unica insidia. Come riportato da El Correo de Andalucia, infatti, il Real Betis è interessato a Kean. I biancoverdi cercano un nuovo centravanti e hanno effettuato un sondaggio anche per il nuovo numero 9 della Fiorentina.

Ma sono condizioni proibitive…

L'affare, in ogni caso, appare improbabile già per le condizioni di partenza: la richiesta di 40 milioni di euro è un enorme ostacolo per il Betis. Le disponibilità economiche del club sono ben inferiori e non c'è ancora una trattativa concreta.