Attenzione a Kean, in arrivo l'offerta che potrebbe fare saltare il banco

La parola fine per quanto riguarda Moise Kean non è stata ancora scritta.

L'attaccante della Fiorentina è stato tolto dal mercato a metà estate dal club viola e si è pure preso la maglia numero 9, che è davvero simbolica a Firenze, ma adesso c'è qualcosa che potrebbe cambiare le carte in tavola.

45 milioni

Il Como non molla il giocatore e i lariani hanno intenzione di riprovarci. Nelle prossime ore infatti, il club di Fabregas presenterà una nuova offerta da 45 milioni di euro, bonus compresi. Lo scrive stamani SportMediaset.

Riflessione

Davanti ad una cifra del genere sarà doverosa, necessaria una riflessione da parte del club gigliato che tra l'altro sta anche chiudendo in queste ore l'acquisto di Pellegrino dal Parma.