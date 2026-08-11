Il punto sul mercato: porte girevoli in attacco, Pellegrino è vicinissimo e Piccoli va verso Bologna… con occhi su Kean

Le novità di mercato in casa Fiorentina riguardano principalmente l'attacco. A cominciare dalle -previste- operazioni in entrata: Mateo Pellegrino è vicinissimo. Il centravanti argentino del Parma è pronto al trasferimento. Il club viola ha trovato l'accordo per una cifra superiore ai 20 milioni di euro. L'affare è in chiusura, l'attesa è solo formale nello scatenare il domino di centravanti in Serie A.

In arrivo Pellegrino, Piccoli più vicino al Bologna

A Bologna, infatti, si lavora per chiudere la cessione di Dallinga al Colonia. Questo libererebbe spazio per Roberto Piccoli: continuano infatti i contatti tra i rossoblù e la Fiorentina. L'attaccante italiano è più vicino a salutare Firenze. Paratici si impone con una richiesta, vuole un'operazione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Kean potrebbe ancora partire? L'insidia è (ancora) il Como

Il mercato riguarda anche Moise Kean. Sembra portare tutto alla sua permanenza, dalle sensazioni filtrate in casa viola nei giorni scorsi alla scelta del club di affidargli la maglia numero 9. Eppure il Como (nonostante le dichiarazioni leggere del ds Ludi) continua a pressare, in particolare su richiesta del tecnico Fabregas a cui il centravanti piace tantissimo. Sono previsti nuovi contatti, da comprendere la posizione della Fiorentina.

Altri due primi contratti da professionista

A livello giovanile, inoltre, la Fiorentina continua a muoversi e mette sotto contratto -il primo da professionista- altri due ragazzi. Alle firme di ieri, si sono aggiunti il difensore Gabriele Colaciuri (2008) e il centrocampista Samuel Beldenti (2008, fratello di Dennis). Entrambi i contratti sono triennali, di durata fino al 30 giugno 2029.