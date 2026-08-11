Contatti continui, Piccoli è più vicino al Bologna. La richiesta della Fiorentina sulla formula

La Fiorentina ha in pugno un nuovo centravanti, ma per completare del tutto il reparto serve anche un movimento in uscita. Mateo Pellegrino è sempre più vicino al club viola, mentre Roberto Piccoli si prepara a salutare.

Fiorentina e Bologna più vicine

La pista Bologna è concreta, non è una trattativa prossima all'immediata conclusione ma sicuramente un affare vivo. Come riportato da Matteo Moretto, in giornata ci sono stati contatti continui tra la Fiorentina e i rossoblù.

Piccoli vicino all'addio, ma…

Le parti sono vicine a un accordo, ma c'è un nodo da sciogliere: la formula. La Fiorentina spinge per un trasferimento a titolo definitivo, tuttalpiù un prestito con obbligo di riscatto a facili condizioni. Il Bologna riflette e tenta altre dinamiche.