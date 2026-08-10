Pronto un giro di attaccanti in Serie A? Il Bologna vira su Piccoli dopo la cessione di Dallinga. E la Fiorentina...

Nei prossimi giorni in Serie A è pronto ad avvenire un vero e proprio giro di attaccanti, con molte squadre pronte a concludere affari tra loro concatenati. E tra i club coinvolti c'è anche la Fiorentina.

Il Bologna cambia davanti

Il Bologna, secondo Gianluca di Marzio, è pronto a cedere Dallinga al Colonia, club militante in Bundesliga. Una volta conclusa la cessione del danese, secondo il giornalista, il felsinei potrebbero a quel punto concludere l'acquisto di Roberto Piccoli dalla Fiorentina.

E a quel punto la Fiorentina…

Finita qui? Nemmeno per sogno! Perché una volta sistemato l'ex Cagliari, a quel punto la Viola avrebbe la forza economica per chiudere l'acquisto di Mateo Pellegrino dal Parma, andando quindi a completare il tetris di operazioni in attacco.