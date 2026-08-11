Il Como fa strategia? Fabregas vuole fortemente Kean, previsti contatti. La Fiorentina...

L'interesse del Como per il centravanti della Fiorentina Moise Kean non è affatto un mistero. Ma sembra essersi affievolito, o comunque non concreto. Poco fa, infatti, il ds Ludi ha dichiarato: “L'interesse c'è perché è un attaccante straordinario, ma non c'è una trattativa concreta con la Fiorentina”.

Kean non va al Como… ma siamo proprio sicuri?

Eppure i lariani continuerebbero a farsi sotto per il nuovo 9 viola, fresco di cambio numero di maglia. La Fiorentina ha fatto intendere di voler trattenere il classe 2000, ma il Como non molla la pista.

Fabregas non vuole mollare

Come riporta Matteo Moretto, a Fabregas piace tantissimo Kean. Presto sarebbero previsti nuovi contatti, da capire la posizione della Fiorentina e la soglia della cifra.