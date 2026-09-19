La Lazio di Gud vince ancora e torna in vetta. Male Moreno, male il suo Venezia, ultimo ultimissimo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nonostante un'estate complicata, la Lazio di Gennaro Gattuso continua a stupire tutti e conquista un'altra vittoria. E' il miglior avvio di sempre della storia biancoceleste dopo 5 giornate.

La partita

La vittima dei biancocelesti questa sera è il Venezia, che crolla ancora al Penzo dopo la sconfitta subita dalla Fiorentina. I lagunari partono bene e riescono a guadagnare anche un rigore che li potrebbe portare avanti, ma Mandas ipnotizza Yeboah che sbaglia. Nel secondo tempo è Zaccagni, sempre dal dischetto, a sbloccare il risultato. Noslin trova poi il 2-0 che fissa la vittoria. Spazio per Gudmundsson da subentrato nella ripresa, male invece Moreno (anche ammonito) con il Venezia da titolare. I biancocelesti tornano in vetta, arancioverdi ancora a secco di punti e ultimi.

La classifica

La nuova classifica: Roma 13, Inter 13, Lazio 13, Cagliari 12, Como 10, Milan 8, Juventus 7, Frosinone 7, Sassuolo 7, Atalanta 6, Lecce 6, Napoli 6, Udinese 4, Monza 4, Torino 4, Fiorentina 3, Bologna 2, Parma 1,Genoa 1, Venezia 0.