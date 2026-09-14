Sondato anche dalla Fiorentina, si riapre la trattativa tra la Lazio e Icardi

Il suo nome era circolato anche in orbita Fiorentina, subito dopo la cessione di Moise Kean al Como: oggi, invece, Mauro Icardi sembra più vicino a un'altra concorrente italiana.

Contatti riallacciati

Lo riporta Sky Sport: la Lazio ha riaperto il canale con l'agente dell'attaccante argentino, dopo averci già provato (senza successo) sul finire della sessione estiva. La partenza positiva dei biancocelesti potrebbero convincere Icardi, che adesso sembra più propenso ad accettare il trasferimento nella Capitale.

L'ultima parola

Resta però l'ultimo giudizio di Gattuso, che deve decidere se e come Icardi può entrare nel suo progetto tecnico, anche e soprattutto in virtù della cessione di Dia che ha privato la Lazio di un vero e proprio attaccante di riserva.