Icardi frena la Lazio: valuterà il miglior progetto tecnico. E occhio alla Fiorentina...

Mauro Icardi e la Lazio. Sembrava un matrimonio che si potesse consumare in breve tempo quello tra l'attaccante, svincolato, e il club biancoceleste.

Stop alla Lazio

E l'ex Inter e Galatasaray inizialmente non ha chiuso la porta, anzi s’è fatto tentare dal presidente laziale, Claudio Lotito. Ma non mai ha sciolto le riserve ed ecco la notizia, riportata dal Corriere dello Sport, sul fatto che ha presto tempo e che valuterà il miglior progetto tecnico per lui.

Spazio per la Fiorentina, a patto che…

Ed è qui che potrebbe inserirsi anche la Fiorentina, ad una condizione però, ovvero che i viola cedano Moise Kean. Sì, perché se il centravanti resta, da queste parti con lui e Mateo Pellegrino non c'è poco spazio.

E' una questione di ore o per meglio dire di qualche giorno, perché la Fiorentina non starà di certo ad aspettare all'infinito un eventuale rilancio del Como.