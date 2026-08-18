Sentite Canovi: "Icardi non lo prenderei nemmeno se me lo regalassero. Ha smesso di giocare da 5 anni"
Il decano dei procuratori Dario Canovi ha parlato a TMW Radio della possibilità di rivedere in Serie A Mauro Icardi, attaccante accostato alla Lazio. Questa mattina il Messaggero ha scritto anche del possibile interesse della Fiorentina per l'ex Inter.
Il pensiero di Canovi
"Icardi non lo prenderei neanche se me lo regalassero. Ha smesso di giocare cinque anni fa, a questo punto molto meglio Pinamonti".
Meglio Pinamonti
"Non sarà un fenomeno, ma quantomeno ha voglia di giocare. Icardi cosa verrebbe a dimostrare?".
💬 Commenti (4)