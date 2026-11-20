Ex obiettivo della Fiorentina e nome caldo circolato nelle precedenti sessioni di mercato, Morten Frendrup è stato menzionato dal suo allenatore al Genoa, Daniele De Rossi, che ha alluso a un futuro lontano dalla Liguria per il suo centrocampista.

Su Frendrup

"È un giocatore tanto importante, e purtroppo a volte non ruba l'occhio perché non è uno che ha la sventagliata di cinquanta metri e non ha il passaggio filtrante alla Modric, ma è un giocatore tanto utile e tanto importante. Per fortuna nessuno se ne accorge e ce lo porta via".

L'occasione c'è

Si è parlato in questi giorni della ricerca di un centrocampista fisico e difensivo, col nome di Hojbjerg su tutti, connazionale del genoano. Ma se fosse proprio Frendrup la pedina mancante del centrocampo viola?