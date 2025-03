Nessuna sorpresa nella lista ufficiale dei convocati diramata da Raffaele Palladino in vista di Fiorentina-Juventus di oggi pomeriggio. Presenti ovviamente in lista sia Adli e Folorunsho, gli ultimi rientri, mentre per Colpani si andrà a dopo la sosta. Ritorno con i coetanei in Primavera invece per Caprini: