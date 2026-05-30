Paci: "Alla stagione della Fiorentina do 4. Kean se ne vada se non vuole restare. Grosso mi piace ma..."

Questo pomeriggio l’attore è noto tifoso della Fiorentina Alessandro Paci ha avuto modo di dire la sua sul finale di stagione della squadra viola.

“Un voto alla stagione? Alla Fiorentina darei un bel 4 - ha detto a Lady Radio - Devo però dare un voto alto al portiere, ovvero De Gea, perché sono convinto che senza di lui saremmo andati in Serie B. Per quanto riguarda tutto il resto della squadra li terrei tutti sotto la sufficienza. Kean? Non darei a lui il peggior voto, allo stesso tempo però lo lascerei andare via se vuole andarsene. Noi tifosi viola non possiamo pregare un giocatore per giocare nella Fiorentina, con tutto il rispetto non stiamo parlando del Bari che gioca in Serie C. I giocatori hanno molte colpe, anche se va sottolineato che Stefano Pioli ci ha messo del suo, allo stesso tempo secondo me un po’ di colpa la darei alla dirigenza”.

“Grosso mi piace ma servirebbe un allenatore di spessore”

Un commento anche sulla situazione panchina: “Grosso? Devo dire la verità, sono contento perché Fabio Grosso è stato un grande giocatore e si sta rivelando un buon allenatore. Però la Fiorentina ha bisogno di un allenatore già fermato in questo momento, chiaramente non un profiloalla Ancelotti, ma comunque un un allenatore che sposti gli equilibri. Sulla panchina della Fiorentina devi mettere uno di livello perché durante la stagione si troverà a ragionare con dei dirigenti che, se non ti fai valere, ti mangiano la pappa in testa. Spero bene ma credo che Grosso sia troppo leggero”.

“Sono vecchio e mi mancano presidenti come Cecchi Gori”

Un pensiero anche sulla proprietà: “Prima i giocatori li comprava il presidente, li sceglieva e li vendeva lui. Adesso il presidente è cambiato, perché sappiamo che abbiamo il figlio, quindi speriamo che sia un pochino meno dittatore rispetto ai precedenti. Le differenze con Cecchi Gori? Prendete conto che si sta parlando. Qualche giorno fa mi hanno fatto un’intervista per chiedermi che differenze ci fossero tra i Commisso e Cecchi Gori: ma stiamo scherzando? Cecchi Gori era un presidente che tifava per la Fiorentina, era uno che è cresciuto con e per la Fiorentina. È vero che adesso dominano le multinazionali nel calcio, ma io voglio qualcosa del genere. Siccome io sono più vecchio mi ricordo residenti che salivano in balaustra e scrivevano striscioni con scritto “Batistuta è incedibile. Era tutto un altro tipo di passione quella”.