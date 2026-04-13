Mimun pessimista: "Futuro della Lazio grigio, è una via crucis. Contro la Fiorentina rischiamo un altro flop. E Sarri..."

Il giornalista e direttore del TG5, nonché grande tifoso della Lazio Clemente Mimun ha scritto anche della partita di oggi contro la Fiorentina nel suo editoriale per Il Messaggero.

Futuro grigio

“Pare impossibile essere ottimisti sul futuro della nostra Lazio. Veniamo da una vera e propria via crucis di tra infortuni, arbitraggi molto opachi, cessioni importanti e arrivi non straordinari, ad eccezione di Taylor. Riflettendo sulla Lazio abbiamo la consapevolezza che ci aspetta un futuro grigio. Non siamo neppure sicuri sulle prospettive del mister. Sarri ha tenuto duro, nonostante le difficoltà di mettere un undici decente in campo e l’angoscia di uno stadio vuoto e silente”.

E sul match di stasera

"Oggi contro i viola a Firenze rischiamo un altro flop. Loro giocano per uscire definitivamente dalla zona retrocessione”.