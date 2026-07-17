Riprende quota l'ipotesi Joao Mario, ma non è il preferito sulla fascia

Nelle ultime ore in casa Fiorentina sembra aver ripreso quota l'ipotesi Joao Mario. Il terzino portoghese della Juventus piace alla società viola che ha proseguito i colloqui con i bianconeri.

Colloqui in corso

Il profilo del classe 2000 piace soprattutto per la sua duttilità, visto che è un giocatore che può giocare sia a destra che a sinistra. Secondo quanto scrive La Nazione, però, non è il preferito dai dirigenti viola.

Il preferito

Il sogno di Paratici per la fascia esterna sarebbe Matteo Ruggeri dell'Atletico Madrid, un profilo sicuramente più costoso. Tuttavia il suo nome potrebbe accompagnare il mercato viola ancora per diverse settimane.