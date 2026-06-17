Intreccio con il Napoli tra Dodô e Norton-Cuffy: la Fiorentina valuta la fascia destra

La Fiorentina, con ogni probabilità, dovrà ricostruire la propria fascia destra (difensiva) per intero. E il suo destino si intreccia con quello del Napoli, alla ricerca di un esterno adeguato in coppia con Di Lorenzo.

Napoli-Fiorentina, intreccio di mercato

Dodô è tra i giocatori che interessano al club azzurro, soprattutto perché l'Union Saint-Gilloise non abbassa le proprie pretese per Khalaili. Alla Fiorentina, contemporaneamente, piace anche Brooke Norton-Cuffy del Genoa.

Doppia scelta azzurra, c'entra il Genoa

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club viola si sarebbe mosso con decisione sull'inglese, superando la concorrenza proprio del Napoli, che già lo osservava da qualche settimana. Il profilo è legato alla cessione di Dodô? Chissà, magari potrebbe essere proprio agli azzurri, che hanno una doppia scelta.