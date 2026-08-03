E Dzeko rinnova con lo Schalke e rimanda l'addio: "Dopo la promozione in Bundesliga ho ancora fame"

Dopo 111 presenze e 66 gol raccolti con il Wolfsburg in Bundesliga, a distanza di quindici anni, Edin Dzeko tornerà a giocare nel massimo campionato tedesco. L'ex Fiorentina ha così commentato il rinnovo di contratto, siglato in data odierna.

Il commento di Dzeko

“Da quando sono arrivato allo Schalke in inverno, ho fatto parte di una squadra fantastica e ho provato l'incredibile supporto dei tifosi. La promozione in Bundesliga è tra i momenti migliori della mia carriera, è stato incredibile. Il calcio mi ha reso felice e mi ha guidato nel corso della mia vita: ho ancora fame e voglio aiutare la nostra squadra anche in Bundesliga”.

Le parole dal club

Anche il direttore dell'area professionale Youri Mulder ha commentato con entusiasmo: “Edin ha portato qualcosa di speciale allo Schalke 04 durante i suoi primi 4 mesi e mezzo: è stato un giocatore chiave, amato dai tifosi, e la sua personalità lo ha reso un esempio dentro e fuori dal campo. Le conversazioni delle ultime settimane hanno reso chiaro che Edin ha ancora la stessa fame di successo di sempre. Crediamo quindi che possa aiutarci anche in Bundesliga. Edin resterà allo Schalke, e questa è una notizia fantastica”.