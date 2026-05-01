Kean, quando torni? Le due date cerchiate di rosso sul calendario, ma senza garanzie

Su La Repubblica in edicola questa mattina si parla di Moise Kean e della sua assenza dal campo per diverse partite consecutive a causa degli acciacchi fisici.

Permesso per Kean

L'attaccante della Fiorentina, dopo aver ricevuto il permesso ricevuto dal club per la nascita di un secondo figlio, salterà contro la Roma l'ennesima partita di una stagione tormentata.

Moise, quando torni?

Come scrive il quotidiano, però, lo staff medico viola nelle ultime settimane ha cambiato alcune metodologie con la speranza di accelerare per il finale di stagione il reinserimento in campo della punta titolare di Vanoli. A questo proposito le due date cerchiate in rosso sono le ultime due giornate con Juventus e Atalanta, ma il tutto sarà da valutare con molta cautela.