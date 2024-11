L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Oggi Kean non va via da Firenze nemmeno se arriva il Real Madrid, questo deve essere chiaro a tutti. Onore al Corriere dello Sport che ha rivelato una notizia vera, ma ora non si può cominciare con le tarantelle. Ferrari è un mio amico, ma io al suo posto non avrei ammesso la questione della clausola. Bene la notizia, ma se per quattro giorni si parla solo della clausola di Kean vuol dire che si vuole creare qualcosa oltre la notizia. Io mi domando: cosa cambia tra clausola e non clausola? Tanto se il giocatore un giorno si sveglia e chiede di andare via, in un modo o in un altro va via con o senza clausola. E comunque la cifra è coerente, secondo me anche se facesse 30 gol Kean non potrebbe valere più di 52 milioni a fine stagione".

“Servirebbero due giocatori come Edmundo e Rui Costa”

Poi ha aggiunto: “Per fare un vero salto di qualità a questa squadra servono due pedine: un giocatore alla Edmundo accanto a Kean e una sorta di Rui Costa in mezzo al campo. Chiaramente non parlo per valori ma per caratteristiche, e sono tipi di calciatori che puoi prendere a giugno e non a gennaio”.