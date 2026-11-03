Galbiati: “Fagioli problema del centrocampo, contro la Juventus deve giocare Oulaï. A tanti manca l’atteggiamento di Gnonto”

A Toscana TV ha parlato l’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati, che ha toccato alcune tematiche del successo esterno della squadra di Vanoli a Sassuolo, analizzando vari aspetti legati alla gara e ai singoli della rosa gigliata.

‘Fagioli al momento è il problema del centrocampo viola’

“Gnonto è un cambio che dà freschezza e grinta. Ha commesso un fallo su una ripartenza del Sassuolo che gli è costato il giallo, ma ha permesso alla squadra di risistemarsi. A tanti giocatori della Fiorentina manca il suo atteggiamento. Oulaï? Vanoli non lo farà mai giocare assieme a Fagioli, ma lo stesso valeva anche per Grosso. Il problema del centrocampo della Fiorentina in questo momento è Fagioli e lo lascerei fuori contro la Juventus. La coppia potrebbe in mediana essere Oulaï e Ndour, con davanti Gonçalves, Mastantuono e Njie”.

‘Pellegrino, gol da centravanti vero’

“Gonçalves è partito da sinistra, ma non è un esterno, e si accentrava, in questo modo può essere determinante, non invece se sta troppo largo. Viery? Non ha giocato male, così come Joao Mario. Poi quando rientrerà Parisi la Fiorentina il terzino sinistra ce l’ha. Jimenez purtroppo non ne ha fatta una giusta nel secondo tempo. Brescianini si vede poco ma è un elemento che aiuta in mezzo al campo. Pellegrino ha fatto una partita da 7.5: un gol da vero centravanti che ha rimesso la Fiorentina partita. Beto invece negativo, ha avuto l’opportunità di segnare e chiudere la gara ma non l’ha fatto”.