Vanoli: "Mi sforzerò a trovare il vestito giusto per vincere non per divertire. La scorsa sosta ho perso Fagioli, Ndour e Oulai dal punto di vista mentale"

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha espresso parole di apprezzamento nei confronti dei tifosi gigliati che hanno seguito la squadra a Reggio Emilia: “Voglio intanto ringraziare questo nostro grande pubblico, perché di lunedì pomeriggio c’era veramente tanta gente”.

Sulla rosa

“Questa squadra qua mi stuzzica e mi sforzerò a trovare il vestito giusto per vincere non per divertire. Siamo stati bravi a stare in partita. Quando parlavo di scintilla, mi riferivo anche ad autostima e morale. Io vedevo già il bicchiere mezzo pieno perché abbiamo sempre dimostrato sul campo il nostro valore anche contro squadre forti. Noi siamo la Fiorentina e dobbiamo portare questa squadra in alto”.

Goncalves

“La scorsa sosta ho recuperato alcuni giocatori e ho perso altri dal punto di vista mentale. Quelli che sono rientrati dalle nazionali li ho persi, in particolare Ndour, Fagioli e Oulai. Questa volta starò più attento. E ho perso anche Pongracic, perché erano tre settimane che potevano essere importanti visto che non aveva fatto la preparazione e invece è andato con la sua nazionale. Pedro è entrato cinque minuti la volta scorsa, si è ripresentato all’allenamento ed è andato ancora più forte. Io voglio che i giovani non guardino il telefonino, i social, ma guardino queste cose qua”.

Njie

“L’ho fatto esordire io, così come Cacciamani, quindi forse di giovani me ne intendo. Ha delle potenzialità e deve passare attraverso gli alti e i bassi fino a che non prenderà la propria strada. Ci vuole pazienza perché questa squadra è costruita per il futuro e i passi sono imporanti”.