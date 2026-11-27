Marco Bucciantini, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno di numerose criticità che riguardano la Fiorentina in questa complicata prima parte di stagione.

Difesa colabrodo

"La Fiorentina deve ripartire da un dato imbarazzante: la squadra ha sempre preso almeno 2 gol, a parte la partita col Napoli. Ogni centrocampo provato, che sia a 2 o a 3, ha sempre permesso all'avversario (a prescindere dal suo livello) di bucare la difesa viola almeno due volte a partita. Se non si trovano le geometrie, che si ritrovi almeno il senso di unità, di appartenenza. Che la squadra giochi più compatta anche emotivamente".

Scelte degli uomini e non solo

"Jimenez è quasi sempre tra i migliori, ma dalla sua parte si prendono molti gol. Non si lavora sulla fase di copertura, e pensare a una difesa a 3 non è così sbagliato. Ci penserei, però, prima di optare per un modulo che esclude uno dei nostri giocatori migliori, Njie. La Fiorentina deve migliorare anzitutto nell'orgoglio: questi ragazzi non hanno ancora legato, mi pare. Questo legame deve crescere sicuramente tra i giocatori, ma anche l' allenatore e la società devono dare una mano. Di esperimenti tattici se ne sono visti già troppi, ora dobbiamo capire se dopo l'Udinese questi ragazzi diventano uomini".