La Nazione: Il giovane portiere viola Salgado veste l'azzurro con Spalletti

A pagina 4 del QS de La Nazione si legge il titolo: "Torna Beltran. Obiettivo San Siro per rilanciarsi".

All'interno, poi, a pagina 3: "Obiettivo rilancio. Tra campo e famiglia" e a destra: "Cautela Kayode Si allena a parte".

A pagina 5 in alto il focus sul portierino Lopez Salgado: “Lopez Salgado veste l'azzurro. Che premio per il giovane viola”. Poi: "Fiorentina, ciclo di ferro fino al 2024". E in basso le parole di Barone sul Franchi.

