Guccione: "Firenze ha bisogno dell'ampliamento del Padovani. Pensate a quali eventi ci ha permesso di ospitare il Pala Wanny"

L'assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione ha parlato in Consiglio Comunale sulla questione Padovani: “In questi anni abbiamo realizzato tutta una serie di interventi per migliorare l'aspetto sportivo della nostra comunità, penso a Palazzo Wanny, un impianto che mancava e che ci ha permesso di portare a Firenze eventi importanti come l'Europeo di pallavolo o l'ATP di tennis. Per quanto riguarda il Padovani, abbiamo bisogno di un centro sportivo all'aperto con campo in erba e tribune da 5000/7000 posti. La Federazione di football americano e la Federazione italiana rugby hanno richiesto di giocare a Firenze, non appena hanno saputo la notizia. Ampliare il Padovani significherebbe costruire la casa del rugby fiorentino, la Coverciano della palla ovale”.