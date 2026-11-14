Severini: "Brave a dare continuità al nostro percorso. Vogliamo rimanere in zona Champions"

Emma Severini, centrocampista della Fiorentina Femminile, ha parlato nel post partita della gara con la Lazio, commentando la vittoria delle viola per 2-1.

Le parole di Severini

"Sapevamo l'importanza della partita di oggi e del percorso che stiamo facendo odierna. Dobbiamo essere molto orgogliose di questa vittoria. Siamo ora al terzo posto che è il nostro obiettivo e in vista del Como era molto importante trovare continuità".

Sulla gara

"La Lazio aveva bisogno di punti, come noi. Siamo state però brave a gestire la pressione della partita ma anche la loro. Siamo state brave. Dopo il pareggio loro abbiamo avuto un attimo di sbandamento, ma ci siamo subito riprese. Dobbiamo imparare a essere più ciniche. Obiettivo personale? Spero di aiutare la squadra il più possibile, con gol, assist o un giallo speso nel momento giusto".

Il Como

“Con il Como sarà una bella gara. Sono salite ora, ma stanno facendo bene e sono una rosa di esperienza. Noi voliamo i tre punti per rimanere in zona Champions".