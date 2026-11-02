La Fiorentina Femminile prova a riaprirla nel finale con Severini, ma a spuntarla è la Juventus
Emma Severini
Si è appena conclusa la partita di Serie A Femminile tra la Fiorentina Femminile e la Juventus: le ragazze in bianconero vincono a Firenze per 1-2.
La cronaca della gara
La Juventus va in gol nel primo tempo con il gol di Redondo al 28', per poi raddoppiare con Sylla nella ripresa al 56'. La Fiorentina riapre la gara in pieno recupero con la rete di Severini, ma non basta per trovare il pareggio contro le bianconere.
La classifica
La Fiorentina Femminile guidata da Pinones-Arce restano così al quinto posto a 7 punti, ancora davanti alla Juventus allenata da Guerrero che sale a quota 6 in ottava posizione.
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