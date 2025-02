Amoruso: "La Fiorentina ha bisogno di un contropiedista, perché cedere Sottil?"

Lorenzo Amoruso, ex difensore gigliato, ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime novità del mercato della Fiorentina, fra la possibile partenza di Sottil e la permanenza confermata di Comuzzo.

L'opinione su Sottil

“C'è bisogno di un contropiedista e Sottil, prima di quest'ultimo periodo, aveva fatto delle buone partite. Sarebbe una forzatura lasciarlo partire ora. Se va via, ci deve essere comunque un sostituto. Palladino sta cercando di utilizzare moduli diversi nelle ultime uscite, così gli esterni vengono spesso penalizzati. Ma un'ala serve alla Fiorentina”.

Poi su Comuzzo

“Se un club vuole strappare via un giocatore del genere nel mercato di gennaio deve pagarlo un bel po'. Non ha mai giocato una partita di Champions, non ha ancora tanta esperienza… insomma, da questo punto di vista non è una sicurezza, anche se è di grande prospetto”.