Kean, quando ci rivediamo? La Fiorentina può scordarsi la clausola e il suo ingaggio lo rende prigioniero

A differenza di altre uscite, ieri Moise Kean era presente al Franchi: nessuna seduta di fisioterapia serale e nessuna febbre improvvisa a tenerlo lontano dai suoi compagni. Anche se lontano, per la verità, lo è stato negli ultimi due mesi: ultima apparizione in campo lo scorso 4 aprile, nove partite fa. Si chiede dunque La Nazione, se e quando la Fiorentina avrà il piacere di ritrovare il suo centravanti.

Da ora in avanti infatti, si apre il tema mercato, con una permanenza del tutto incerta ma indirizzata anche dai numeri di Kean: la clausola da 62 milioni, valida la prima metà di luglio, del tutto fuori mercato, e il suo ingaggio da quasi 5 milioni. Il suo valore ad oggi si aggira sui 40 milioni, che restano comunque difficili da raggiungere per quasi tutti in Italia. Lo stipendio invece è proprio uno di quegli aspetti che potrebbe tenerlo ancorato alla Fiorentina e riportarlo a Firenze per l'inizio del ritiro.