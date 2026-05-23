A Firenze c'è una squadra che vive in un universo parallelo: Comuzzo stona sia in campo che fuori
La chiusura dell'annata non poteva che essere un autogol, di uno dei giocatori più in difficoltà e più protagonisti in negativo, come Pietro Comuzzo. Il Corriere Fiorentino sottolinea la poca attinenza al contesto anche delle sue parole nel post gara, dove il difensore si è detto comunque “soddisfatto per aver centrato l'obiettivo”.
Peccato che di obiettivo di ripiego si trattasse, visti i proclami dell'estate scorsa. A sintomo di una squadra che ha vissuto, e forse vive ancora, in una sorta di universo parallelo. Riuscendo a tornare sul pianeta Terra giusto in tempo per salvare la categoria.
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