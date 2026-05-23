Una settimana per sfruttare l'opzione Vanoli ma al Franchi spunta l'entourage di Grosso. La scelta dopo gli Usa

Non sarà una scelta immediata quella della Fiorentina, come da tradizione: il tira e molla è destinato a durare almeno un'altra settimana, considerato che l'opzione per rinnovare il contratto a Vanoli è valida fino al 30 maggio. Una settimana-cuscinetto quindi quella che si prenderanno Paratici e il resto del club per scegliere tra la continuità o il cambiamento.

Ieri sera al Franchi era presenta l'entourage di Fabio Grosso però, scrive il Corriere dello Sport, ed è risaputo l'ottimo rapporto che il Ds ha con l'attuale tecnico del Sassuolo. E' lui il favorito nel caso in cui la Fiorentina volesse voltare pagina: tutto o quasi comunque si deciderà negli Stati Uniti, dove sono attesi nei prossimi giorni sia Paratici che Ferrari, a colloquio con il presidente Giuseppe Commisso.