Bucchioni: "Colloqui con il procuratore di Vanoli nei prossimi giorni. Paratici non può fare questa scelta da solo"

Il giornalista Enzo Bucchioni, direttore di Italia7, ha espresso a Radio Bruno alcuni suoi pareri sul futuro della panchina della Fiorentina.

Il metodo di Paratici

Bucchioni ha commentato: “Al procuratore di Vanoli è stato detto che ne parleranno a fine campionato. Potrebbe essere domenica o lunedì ma non sanno nulla, ci sono stati diversi incontri. Mi pare che il metodo di lavoro di Paratici sia questo, ovvero analizzare tutto e mettere a confronto. L'anno prossimo sarà comunque tutta un'altra storia, e sono del parere che in questi colloqui Vanoli abbia espresso altri concetti calcistici. Magari questi colloqui verranno affrontati durante il viaggio negli USA”.

"Anche Joseph Comisso deve decidere, ma…"

E sulle scelte della società ha precisato: "Se ci fosse stato Rocco avrei messo la mano sul fuoco sulla conferma di Vanoli. La valutazione deve coinvolgere la proprietà. Non può decidere da solo Paratici, il presidente deve decidere se ci vuole mettere bocca. Di calcio lasciamo fare a Paratici, ma la domanda è: può incidere Joseph Commisso?"