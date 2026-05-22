Il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo è intervenuto a DAZN prima del fischio d'inizio della gara contro l'Atalanta.

Sul girone di ritorno

Comuzzo ha commentato: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo iniziato sotto le aspettattive ma il girone di ritorno è quello che conta di più. Siamo stati bravi a lavorare e ad uscirne dalla zona retrocessione prima di due big match del genere contro Juventus e Atalanta”.

Sulla stagione della Fiorentina

E ha aggiunto: "Non possiamo dirci contenti vista l'annata ma abbiamo raggiunto l'obbiettivo".