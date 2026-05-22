Comuzzo: "il girone di ritorno è quello che conta di più, bravi ad uscire dalla zona retrocessione ma non siamo contenti dell'annata"
Pietro Comuzzo. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo è intervenuto a DAZN prima del fischio d'inizio della gara contro l'Atalanta.
Sul girone di ritorno
Comuzzo ha commentato: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo iniziato sotto le aspettattive ma il girone di ritorno è quello che conta di più. Siamo stati bravi a lavorare e ad uscirne dalla zona retrocessione prima di due big match del genere contro Juventus e Atalanta”.
Sulla stagione della Fiorentina
E ha aggiunto: "Non possiamo dirci contenti vista l'annata ma abbiamo raggiunto l'obbiettivo".
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