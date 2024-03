E se la trasferta a Budapest per Maccabi Haifa-Fiorentina potrebbe essere più complicata del previsto per i tifosi viola, le cose si potrebbero complicare anche per la partita di ritorno al Franchi. Di queste ore è infatti la notizia che le autorità ungheresi vorrebbero far accedere allo stadio dove si svolgerà l'andata degli ottavi di Conference League (7 marzo) solo ai tifosi minuti di passaporto (non necessario per raggiungere il paese magiaro).

Sotto osservazione

La situazione tra Israele e Palestina continua a essere drammatica e le ripercussioni del conflitto potrebbero riguardare anche l'Europa. Per questo motivo l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Viminale ha messo sotto controllo anche la sfida di ritorno tra viola e Maccabi Haifa, che si terrà il 14 marzo a Firenze.

Vendita dei biglietti bloccata

Vendita dei tagliandi bloccata in attesa delle verifiche necessarie sui rischi connessi alla sfida. Si aspetta una decisione ufficiale sulla presenza del pubblico allo stadio, che al momento sembra poter essere a rischio. L'ultima partite di Conference League contro il Gent, il Maccabi Haifa l'ha giocata a porte chiuse.