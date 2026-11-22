Ivan Juric, tecnico del Monza, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Fiorentina, toccando aspetti tattici e commentando lo stato di forma della sua squadra.

“Vogliamo restare in A”

Queste le sue parole: “Vogliamo restare in Serie A puntando sui nostri giovani. Per Varela i margini di miglioramento sono impressionanti, contro l’Atalanta, secondo me, ha fatto la sua miglior partita. Per quanto riguarda la squadra, siamo in crescita e la gara con l’Atalanta lo ha mostrato. Il morale è molto alto. La classifica non ci soddisfa ma le prestazioni ci danno fiducia: dobbiamo proseguire su questa strada senza abbatterci”.

Sugli assenti e sulla Fiorentina

Il tecnico croato ha poi proseguito facendo la conta degli assenti e palrando della Fiorentina: “Maye, Folorunsho e Ngonge saranno assenti, mentre Ziolkowski sarà a disposizione. La Fiorentina? Ha fatto tanti acquisti e ha una rosa di grande valore tecnico: dovremo giocare una partita perfetta e con coraggio”.