Kean, in Inghilterra c'è chi potrebbe accontentare la Fiorentina. Pellegrino primo candidato a rimpiazzarlo

Come riferisce Sportmediaset, l'insidia maggiore per il futuro di Moise Kean alla Fiorentina rimane la Premier League. In Inghilterra sono numerosi i club che potrebbero avvicinarsi alla clausola di 62 milioni di euro dell'attaccante classe 2000.

No all'Arabia

La scorsa estate Kean ha rifiutato l'Arabia, dicendo no all'Al-Qadsiah, che poi ripiegò su Mateo Retegui, allora in forza all'Atalanta. Il centravanti viola non è intenzionato a spostarsi nel calcio arabo per proseguire la propria carriera, anche se sarebbe per lui l'opzione economicamente più soddisfacente.

Il nome che piace per l'eventuale dopo Kean

Il Newcastle, ad esempio, è a caccia di attaccanti e potrebbe ancora farsi sotto per il centravanti piemontese viola. La dirigenza viola sarà attenta a valutare le eventuali offerte con uno sguardo attento al possibile sostituto, identificato in Mateo Pellegrino del Parma.