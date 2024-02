Dodô ci siamo, Castro quasi. E Kouame è pronto a tornare a Firenze dopo la vittoria in Coppa d'Africa. Contro l'Empoli...

Arrivano novità per quanto riguarda i giocatori ancora non a disposizione di Vincenzo Italiano in vista della partita contro l'Empoli. In gruppo ci sono da tempo anche Dodo e Castrovilli, con il difensore brasiliano che dopo l'infortunio potrebbe rientrare tra i convocati proprio per la sfida del Castellani. Servirà un po' di tempo in più a Castrovilli, che però non è lontano dal rientro in campo e dal dare a Italiano un'opzione in più in mezzo al campo.

Ma la novità più importante arriva da Christian Kouamé, fresco vincitore della Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio. L'ivoriano rientrerà domani in Italia dopo gli impegni istituzionali post vittoria. Da valutare le sua condizioni in vista della trasferta di Empoli, con la sua chiamata che rimane tuttavia difficile. A tornare sarà sicuramente Martinez Quarta, squalificato contro il Bologna dopo il giallo rimediato contro il Frosinone. Lo scrive La Nazione.