Anche Vanoli è preoccupato per il mercato: "La squadra è in crescita, ma ancora non è completa"

Questo pomeriggio l’allenatore del Torino Paolo Vanoli, durante la conferenza stampa alla vigilia dell’esordio contro il Milan, oltre che ai tanti temi legati alla sfida ha sottolineato lato delle enormi difficoltà che ha il club nel costruire la squadra per la prossima stagioni: una situazione di stallo, proprio come quella vissuta fino a poco tempo fa dalla Fiorentina di Raffaele Palladino. Questo un estratto dei temi toccati:

"E' al punto che mi aspettavo, è un processo in crescita. E, come tutti i processi, ci saranno alti e bassi. Non mi spavento, lo so, ci vuole la pazienza che a volte non si ha, compreso il sottoscritto. Per l'impegno, siamo sulla buona strada. Siamo felici dell’arrivo di Borna Sosa, era un profilo che stavamo cercando: aspettiamo le visite mediche prima di parlarne. Potrà alzare la qualità del Toro”.

Uno sguardo anche al reparto offensivo: “Tutto dipende dalla prestazione. Dobbiamo diventare squadra ed essere più efficaci, ma dopo tre anni non si può cambiare idea in 30 giorni. Con il Cosenza si è visto qualcosa, Ricci ha avuto tre occasioni nitidi. Ora dobbiamo diventare bravi a segnare. Una mezzala che ha tre occasioni è già un aspetto importante, avere diversi attaccanti mi permette di avere più soluzioni a gara in corso. Quando si lavora per i principi, si può cambiare anche in corsa”.

Qualche parola anche per i tanti giovani aggregati in rosa: “ll Toro ha una storia importante, ma non deve mettere pressione ai giovani. Tra la Primavera e la Prima Squadra c'è un salto importante, è stato eccezionale averli in ritiro vicino a noi: per loro, deve essere un desiderio e un sogno arrivare tra i grandi. Pensiamo a Buongiorno, anche lui ha fatto esperienze fuori e poi è rientrato. Qualcuno è un po' più pronto e altri avranno bisogno di esperienze. Seck non fa parte del progetto, così come Radonjic che non si è presentato: è un giocatore forte, ma non ho tempo da perdere”.

Ha poi concluso: “Lo sappiamo che questa squadra non è completa. Io preferisco avere pazienza e prendere giocatori mirati, senza fretta. A volte è una perdita di tempo, ma in tutte le squadre si è allungato il mercato. La Premier ha il vantaggio su tutti. Voglio completare la rosa, per me esistono 20-22 giocatori: serva una rosa competitiva, ci stiamo lavorando”.