Gosens: "Ho ritrovato la mia forma fisica, proverò a ripagare la fiducia. Quando si deve lottare per la salvezza è la testa a comandare"

L'esterno della Fiorentina Robin Gosens è intervenuto a DAZN prima della gara contro la Cremonese.

Sulla gara di stasera

Gosens ha dichiarato "Quando devi lottare per la salvezza la testa comanda. Dipende da come gestisci la pressione, che è diversa rispetto a degli obiettivi importanti come l'anno scorso. Vogliamo essere molto lucidi e aggressivi. Serve una gara di grande attenzione e lucidità, l'abbiamo preparata bene e la vittoria in Conference ci ha dato entusiasmo. Siamo pronti".

Sulla sua condizione fisica e su Parisi

E ha aggiunto: "Fabiano sta facendo una grande stagione: si è messo a disposizione e ha dato la conferma al mister che può giocare anche in avanti. Io sto mettendo il mio e sono un terzino che sa anche attaccare. A quattro è diverso di un quinto, ho ritrovato la mia forma fisica e sono contento che il mister oggi abbia scelto me: proverò a ripagare la fiducia".